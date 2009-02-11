Литвин про Україну, чужий досвід, Європу, газ і президентські вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у рамках робочого візиту до міста Брюссель взяв участь у спільному засіданні Комітету у закордонних справах Європарламенту та делегації Європарламенту у зв’язках з Україною Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

У своєму виступі В.ЛИТВИН наголосив на виключній ролі українського парламенту у тій ситуації, яка склалася на сьогодні в Україні. «Саме сьогодні голос парламенту повинен бути максимально почутий українським суспільством и саме парламент має взяти на себе абсолютну відповідальність за прогнозований розвиток України», - заявив він.

«Разом з тим, коли ми говоримо про деякі прояви політичного суперництва в Україні, які позначилися на діях нашої держави у сфері зовнішньої політики, нам потрібно осмислити, які процеси переживала и переживає Україна», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, з 1991 року Україна «виконує два надзвичайно складних, але взаємопов`язаних завдання: з одного боку, це демонтаж попередньої радянської системи, а з іншого – побудова підвалин будівництва нової системи організації життя».

«На превеликий жаль, дії, які спрямовувалися на виконання другого завдання, швидше були скеровані на те, щоб запозичити європейський і світовий досвід, і без осмислення накинути цей досвід на Україну, - зауважив голова Верховної Ради України. - До того ж на це заохочували нас наші колеги і друзі й із-за меж України. Але власний досвід, власні традиції не були достатньо осмислені». «До того ж додавалася українська традиція гострого політичного суперництва», - додав він.

Головним завданням українського парламенту В.ЛИТВИН бачить «примусити українську владу, весь український політикум жити за принципами, визначеними Конституцією України, забезпечувати неухильне її дотримання, забезпечити прогнозованість і сталість розвитку країни як мінімум до січня 2010 року, коли мають відбутися президентські вибори». «Я виходжу з необхідності чітко домовитися в Україні про те, що президентські вибори відбудуться у визначені Конституцією терміни, щоб вони були прозорими і демократичними», - наголосив голова Верховної Ради України.

«Разом з тим, вважаю, що не можна розчарування у політиках переносити на розчарування в українському народі», – сказав В.ЛИТВИН, звертаючись до європарламентаріїв.

В.ЛИТВИН вкотре наголосив, що «європейській спільноті треба дати українському народу чіткий позитивний сигнал прийняттям Угоди про асоціацію». «Проти такого підходу в Україні не виступає жодна політична сила, яка представлена у парламенті, - підкреслив він. - Ми розглядаємо східне партнерство як «додану вартість» до тих зусиль, які вже здійснюються Україною спільно з європейськими інституціями».

У своєму виступі В.ЛИТВИН приділив увагу питанням енергетичної безпеки у Європі. За його словами, європейська спільнота відчула на прикладі останнього конфлікту в українсько-російських відносинах, що стабільність і передбачуваність у Європі залежить від стабільності і передбачуваності в Україні. «Україна, Росія і Європа повинні узгодити спільну політику щодо співпраці у газовій сфері», - наголосив В.ЛИТВИН.

Завершуючи виступ, В.ЛИТВИН заявив, що він не є прихильником, аби «ми наші внутрішні проблеми виносили на весь світ». «Було б дуже добре, аби ми в Україні зробили все можливе, щоб виходити з єдиною, чіткою, зрозумілою позицією, яка була б позитивно сприйнята Європою і світом у цілому», - сказав він.

Голова Верховної Ради України відповів на численні запитання європейських колег, які, зокрема, стосувалися прозорості відносин у газовій сфері, ініціатив щодо вдосконалення енергетичної безпеки, перспектив розвитку газотранспортної системи.

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що Україна не буде розглядатися європейським співтовариством лише у розрізі газових проблем. «Наші стосунки набагато ширші», - заявив він.