За 2 з 6 кланів доведеться платити окремо.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 нарешті отримала точну дату релізу, але разом із цим стали відомі деталі, які точно не сподобаються гравцям.

Виявляється, для доступу до 2 з 6 вампірських кланів доведеться доплатити. У грі клани виконують роль класів персонажів, визначаючи стиль гри і додають особливу атмосферу приналежності до світу.

Щоб грати за клани Ласомбра і Тореадор, знадобиться купити доповнення Shadows and Silk, яке коштує 22 долари. Без нього будуть доступні тільки чотири клани: Бруха, Тремер, Бану Хакім і Вентру.

Відео дня

Клани також впливають на складність, наприклад, Бруха - бійці в ближньому бою, гра за них вважається нормальною за складністю, Вентру - майстри контролю свідомості, вони простіші, а Бану Хакім - потайні мисливці, грати за них важче.

Інформації щодо Тореадор і Ласомбра в грі поки немає, але фанати настільної версії знають, що Ласомбра - тіньова організація, що маніпулює через релігію, а Тореадори славляться спокусливою і привабливою натурою.

До того ж, як стало відомо з перших прев'ю проєкту, гра регулярно тикає гравця в недоступні клани і пропонує купити їх з порога на екрані створення персонажа. Навіть під час геймплея гра постійно нагадує про заблоковані можливості в дереві навичок, виділяючи скіли донатних кланів.

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що розробники Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 відокремилися від видавця і стали незалежними. Крім Bloodlines 2, The Chinese Room працює над ще двома іграми.

Вас також можуть зацікавити новини: