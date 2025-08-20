Наразі Україні важливо змінити послідовність дій щодо перемовин, які вимагає Путін, зазначив Веніславський.

Закінчити війну в Україні без прямої зустрічі президента Володимира Зеленського з кремлівським диктатором Путіним - неможливо. Таку думку в етері "Radio NV" висловив Федір Веніславський - народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Він також зазначив, що присутність європейських лідерів під час зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні свідчить, що представники Європи мають взяти участь у майбутніх перемовинах з РФ.

Також Веніславський пояснив зміну позиції української влади щодо можливих прямих перемовин між Україною та РФ.

"Ми також з вами реалісти і бачимо, як змінюється міжнародна реакція на війну. І як наші партнери розуміють, що необхідно зупинити вбивства. Тому тут має бути оцінка тих пріоритетів, які на даному політичному етапі розвитку війни є найбільш доречними… Ця зустріч є неминучою, як би ми не оцінювали злочинність та теоретичність режиму РФ", - сказав Веніславський.

Крім того, нардеп пояснив, чому Україні не треба скасовувати рішення Зеленського на заборону прямих перемовин між Україною та РФ:

"Думаю, що скасовувати указ буде неправильно. У цьому випадку він президент і діє відповідно до Конституції України… Тому указ президента, навіть якщо він мав емоційно-психологічне забарвлення на той момент - я думаю, це не є перешкодою для зустрічі між президентом України та Путіним".

Також нардеп сказав, що Росія змінює свою риторику. Адже Путін неодноразово заявляв, що не може зустрічатися із Зеленським, який нібито є "нелегітимним". Але наразі вони від неї відійшли.

"Я переконаний, що зустріч буде не в Москві. А на території якоїсь нейтральної держави, яка не підтримує РФ у її війні. Зустріч буде. Але де вона буде - це визначиться найближчим часом… Я думаю, вона відбудеться у дуже короткостроковій перспективі. Я переконаний, вона відбудеться до кінця місяця", - наголосив Веніславський.

Також нардеп розповів, з якою позицією Україна планує їхати на перемовини з РФ. За його словами, одним з ключових аспектів буде зміна послідовності тих дій, які пропонує Путін.

"Путін пропонує одразу переходити до підготовки мирної угоди, без режиму припинення вогню. Дуже складно вести перемовини, доки йдуть активні бойові дії. Це створює додаткові проблеми щодо формулювання тих позицій, які мають бути закріплені в цій угоді… Я думаю, що ключове те, про що вже було озвучено - жодних територіальних поступок українських військ зі своїх територій бути не може. І це ключове для нас. Тому мова може йти про збереження поточної лінії бойових дій як певної лінії розмежування", - пояснив Веніславський.

Нардеп зазначив, що після відведення військ від лінії боєзіткнення сторони вже зможуть обговорити статус територій, а також інші вимоги, які ставить Путін.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Тим часом CNN відзначає, що російський диктатор не готовий до зустрічі із Зеленським - ані зараз, ані в майбутньому. Оскільки, відзначає видання, така зустріч означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".

Також Трамп заявляв, що Зеленський під час переговорів з Путіним "має проявити гнучкість". Він сподівається, що президент РФ "поводитиметься добре", інакше "ситуація буде складною". Водночас президент США наголосив, що Україні не варто сподіватися на повернення Криму, оскільки це "неможливо".

