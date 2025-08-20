В головній країні-виробнику, Індії, ціни вже виросли втричі менш ніж за два роки.

Звичайна кокосова олія поступово стає преміальним товаром. Ціни на неї в Азії стрімко зростають через слабку пропозицію та бум попиту, повідомляє Reuters.

Найбільшим як виробником, так і споживачем кокосової олії, природньо, є Індія. Вартість продукту тут сягнула захмарних 4840 доларів за тонну, в той час як по всьому світу це майже 3000 доларів – що теж є історичним рекордом.

Стрімке зростання цін почалося в другій половині 2024 року. Ключовими факторами стали перебої у виробництві по всьому азійському регіону, спричинені сезонами з меншою кількістю опадів, тривалою спекою та більшою кількістю шкідників і хвороб.

Виробники прогнозують на другу половину цього року коридор цін в межах від 2500 до 2700 дол. за тонну. До прикладу, всього два роки тому, у 2023, цей показник становив близько 1000 дол.

Не можна обійти увагою й той факт, що кокосова олія - популярна складова у виробників шампунів і засобів для догляду за шкірою через високий вміст лауринової кислоти. Ці товари теж можуть здорожчати.

За даними Міністерства сільського господарства США, світове виробництво кокосової олії в 2024-2025 роках склало 3,67 млн тонн, залишаючись майже незмінним впродовж останніх 30 років.

При цьому погодні умови в азійському регіоні все частіше коливаються від спекотних посушливих періодів до раптових сильних дощів. Ці крайнощі негативно впливають на виробництво кокосової олії.

Ціни на пальмову олію, яка теж виробляється переважно в Азії, також зросли, піднявшись на 30% цього року. Але якщо раніше різниця в цінах на кокосову та пальмову олію преміум сегменту коливалась в межах 100-200 дол., то зараз вона сягає рекордних 1000 дол.

Аналітики попереджають, що ще більший ріст світових цін на кокосову олію може спровокувати здорожчання альтернативних продуктів, включаючи пальмову олію для промисловості та пальмову, соєву і соняшникову олії для домогосподарств.

Фермери в Індії вже розширили посіви, однак урожай з нових плантацій з'являється лише через чотири-п'ять років, тому перспективи швидкого зниження цін є сумнівними.

Цін на продукти – прогноз на найближчий час

Як раніше повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, у світі стрімко дорожчають деякі продукти харчування. Зокрема, ціни на м'ясо в липні оновили історичний максимум. Істотно зросли й ціни на рослинну олію, досягнувши трирічного максимуму.

В Україні зокрема дорожчає соняшникова олія. Цей факт пов’язують зі скороченням врожаю через посуху.

