Названі світові лідери автомобілебудування: на якому місці Росія (інфографіка)

Минулого року у світі виробили понад 92 мільйони авто. Лідерами автомобільного виробництва стали Китай, США та Японія. Відповідні дані були представлені фахівцями Visual Capitalist.

Для створення інфографіки були використані дані Міжнародної асоціації виробників автомобілів (OICA), яка координує взаємодію між виробниками та міжнародними автосалонами.

Як можна бачити, Китай у минулому році виробив понад 31 млн авто, що більше, ніж у США та Японії разом узятих. Це пов’язано з високим внутрішнім попитом в Китаї, швидким впровадженням електромобілів та зростаючою експортною мережею країни. Зазначимо також, що у США та Японії у минулому році спостерігалося падіння виробництва порівняно з 2023-м (-12% та -9% відповідно).

Ринки, що розвиваються, перетворюються на одні з основних центрів виробництва авто. Наприклад, Мексика стала великою виробничою базою для таких брендів як BMW. Зростання цих ринків зумовлено підвищенням рівня доходів, регіональними торговими угодами та переміщенням ланцюжків поставок із регіонів із вищими витратами.

Зростання автомобільного виробництва в Росії у 2024 році становило 35% – це один з рекордних показників. Завдяки цьому РФ опинилася на 16-му місці за кількістю виготовлених автомобілів.

Справа в тому, що вихід західних автовиробників створив у країні дефіцит, що заповнюється російськими та китайськими брендами. Серед лідерів російського ринку – LADA, Chery, Haval та Geely.

Автомобільна промисловість в Росії – останні новини

Попри номінально високі показники, російська автомобільна промисловість знаходиться далеко не в найкращому стані, що пов’язано зокрема з санкціями Заходу.

Нещодавно в Росії зупинився автозавод BNM у Брянську, який мав виробляти копії китайських фургонів. Причиною зупинки стало те, що за сім місяців року продажі нових легких комерційних автомобілів в РФ скоротилися більш ніж на 17%.

Також повідомилося, що до кінця року в Росії можуть закрити до 20% автомобільних салонів.

