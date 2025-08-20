За даними співрозмовників видання, знайдені уламки вказують на те, що це міг бути дрон, який Росія використовує для атак на Україну.

В ніч на середу в селі Осіни Луківського повіту (Люблінське воєводство, Польща) стався вибух невідомого об’єкта. За інформацією видання "Rzeczpospolita", йдеться про безпілотник іранського виробництва Shahed, який Росія активно застосовує у війні проти України.

Поліція отримала повідомлення про інцидент о 2:22 ночі. "Ми знайшли місце на кукурудзяному полі, де міг статися вибух наразі невідомого предмета. Ми виявили обгорілі предмети різних розмірів, розкидані в радіусі кількох десятків метрів", – повідомив представник поліції Луківського повіту Марцін Йозвік.

Вибух був настільки потужним, що вибив вікна трьох сусідніх будинків, але жертв і постраждалих немає. На місці працюють військові, поліція та контррозвідка.

Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський запевнив, що загрози для населення більше немає:

"Перевірено рівень радіації, небезпеки немає. Усім мешканцям, які зазнали психологічного стресу, буде надано підтримку".

Попри це, офіційне командування польських Збройних сил заявило, що за даними радарів жодних порушень повітряного простору не зафіксовано. Остаточні висновки щодо походження апарата мають надати військові експерти.

Джерела видання стверджують, що уламки належать Shahed-131 або Shahed-136 – дронам-камікадзе, які Росія отримує з Ірану та частково виробляє на власних потужностях.

Це вже не перший випадок, коли на територію Польщі потрапляють уламки чи ракети під час російських масованих атак на Україну. Втім, цього разу дрон вибухнув на відстані понад 100 км від кордону з Україною та 48 км до Варшави.

Що відомо про вибух в Польщі

Як повідомляв УНІАН, вранці стало відомо, що на сході Польщі на кукурудзяному полі упав невідомий предмет, який спричинив вибух. Після вибуху лишилася вирва, також поблизу повилітали вікна.

У польській поліції розповіли, що в полі були знайдені металеві та пластикові фрагменти невідомого об'єкта.

