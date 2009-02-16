У Литвина побачили, що люди Ющенка підливають масла у вогонь

Заступник керівника фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ звинувачує Секретаріат Президента у провокуванні «нового витка напруги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, коментуючи заяву заступника керівника Секретаріату Президента, представника глави держави у Конституційному Суді України та ЦВК Марини СТАВНІЙЧУК.

Він зазначив, що «новий виток напруги навмисно провокується представниками відповідного інституту». За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, М.СТАВНІЙЧУК «публічно дезорієнтує і вводить в оману громадськість і суспільну думку з приводу нашої роботи».

Депутат зазначив, що йдеться про чергове подання Президента України до Конституційного Суду з приводу необхідності внесення на затвердження ВР кандидатури прем’єр-міністра в разі створення коаліції. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що таке подання мабуть розраховано на чергове «збурення у Верховній Раді».

За словами депутата, всім зрозуміло, що новий прем’єр обирається в тому випадку, коли подав у відставку попередній, або коли Кабінету міністрів України була висловлена недовіра.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента в КС М.СТАВНІЙЧУК повідомила. що Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся з поданням до Конституційного Суду з проханням розтлумачити конституційний механізм заміни окремих членів уряду.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що 16 грудня 2008 року в парламенті було оголошено про створення коаліції. Вона наголосила, що за конституційною процедурою, після цього коаліція мала запропонувати кандидатуру прем’єра і членів уряду. Однак, за її словами, цього не відбулося.

Натомість, зазначила М.СТАВНІЙЧУК, сьогодні, через два місяці, постало питання заміни окремих членів уряду.

У зв’язку з цим М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що після внесення змін до Конституції в тексті Основного Закону з’явився такий термін, як «парламентська коаліція». Причому, за її словами, безпосередньо з фактом формування коаліції пов’язана процедура формування уряду.

Зокрема, вона зазначила, що Конституція уповноважує парламентську коаліцію після її створення внести на розгляд Президента кандидатуру прем’єр-міністра, а прем’єр-міністру – кандидатури міністрів.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що в березні 2008 року Конституційний Суд у своєму рішенні визнав залежність формування уряду від факту формування коаліції.

Таким чином, за її словами, після формування нової коаліції і грудні минулого року, а також у зв’язку з сьогоднішніми намірами ротації окремих міністрів постає необхідність для роз’яснення Конституційним Судом механізму такої ротації.

М.СТАВНІЙЧУК додала, що Президент просить КС розглянути це питання як невідкладне.