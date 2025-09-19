У Євросоюзі пообіцяли, що їхня 'стіна дронів' захищатиме і Україну

Проєкт може бути реалізований через інструмент кредитування SAFE, доступ до якого має також Україна.

Україна буде частиною проєкту від Європейського Союзу "стіна дронів", який був ініційований Брюсселем після атаки російських дронів на Польщу. Таку заяву зробив речник Єврокомісії Тома Реньє, повідомляє Радіо Свобода.

"Це включає захист наших прифронтових країн та України від потенційних атак дронів", - розповів він.

За його словами, проєкт може бути реалізований через інструмент кредитування SAFE, доступ до якого має також Україна.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що планує скликати наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС.Важливо, що актуальність цього різко зросла після вторгнення російського дрона в Польщу. Переговори стосовно "стіни дронів" плануються у пʼятницю 26 вересня.

Кубілюс розповіі, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії захисту від дронів ще до минулого тижня. Тепер же виконавчий орган ЄС хоче швидко перейти до втілення концепції в реальність.

Провокації РФ стосовно ЄС

Прикордонна служба Польщі повідомила, два російські літаки здійснили низький проліт над платформою Petrobaltic, що займається видобутком і розвідкою нафти та газу. Унаслідок цього було порушено зону безпеки об’єкта. Про інцидент сповістили Збройні сили Польщі та інші компетентні служби.

