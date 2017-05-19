Правозахисники констатували відсутність в Україні політв'язнів та політичних переслідувань

Правозахисники констатують відсутність в Україні політв'язнів та осіб, які переслідуються за політичними мотивами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві за результатами доповіді з дотримання прав людини в Україні у 2016 році, підготовленої Українською Гельсінською спілкою з прав людини, заявив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ні, не можна про це говорити... на сьогоднішній день я не можу жодного політв'язня назвати”, - сказав Захаров.

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При цьому він зазначив, що є окремі групи людей, які зараховують до політв'язнів осіб, що переслідуються в кримінальному порядку. Але існує резолюція ПАРЄ, яка визначає, хто саме є політв'язнем, і ті громадяни, які зараховуються до таких, під ці ознаки не підпадають.

В той же час Захаров повідомив, що в Україні було два випадки, які можна віднести до категорії переслідувань за політичними мотивами, але їх вже вичерпано і вирішено.

В той же час Захаров зауважив, що існують випадки, які можна віднести до таких, що балансують на межі з поняттям «політичне переслідування». До цього випадку він, зокрема, відніс позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

«Але, якщо буде позбавлення волі, то тоді це буде типове політичне переслідування», - вважає правозахисник.