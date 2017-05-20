У НАБУ прокоментували подання ГПУ на трьох депутатів: кажуть, що розслідують тільки справи Лозового та Дейдея

Детективи НАБУ здійснювали розслідування тільки щодо двох із трьох народних депутатів, подання про зняття недоторканності з яких готує ГПУ, і лише щодо одного з них співробітники бюро готували проект підозри.

Читайте такожНАБУ спростовує інформацію ГПУ про затримання свого співробітника

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що "в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК), Євгенія Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК) і Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 КК)".

"Детективи НАБУ здійснюють розслідування по кримінальних проваджень стосовно двох із трьох згаданих у повідомленні народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового. Ці виробництва розпочаті за результатами аналізу е-декларацій зазначених осіб, а також звернень громадських організацій", - сказано в повідомленні прес-служби НАБУ.

Однак тільки стосовно Дейдея детективи бюро готували проекти підозри і відповідного подання до Верховної Ради. Дії, інкриміновані підозрюваному, кваліфіковані детективами за ч. 3 ст. 368-2 (Незаконне збагачення) КК.

"Що стосується інших підозр, то в їх підготовці детективи не брали. НАБУ поки невідомо, на підставі яких матеріалів досудового розслідування підготовлені ці документи. Тому Бюро поки що утримується від коментарів щодо їх змісту та обґрунтованості", - сказано в повідомленні.

Дейдей заявив, що у правоохоронців немає доказів його провини, а зняття недоторканності з нього ініційовано з метою "політичного піару".

Лозовий назвав подання на зняття з нього "політичною розправою над командою РПЛ".