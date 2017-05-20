Як Меркель зустрічала Порошенка в старовинному замку Месеберг (фоторепортаж)

У Німеччині проходять переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Як передає кореспондент УНІАН, переговори відбуваються у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург).

Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 20 травня, прибув з одноденним робочим візитом до Німеччини для зустрічі з Меркель.

За результатами переговорів відбудеться зустріч президента України і канцлера Німеччини з представниками українських і німецьких ЗМІ.

Голова Української держави також відвідає Меморіальний комплекс «Концентраційний табір Заксенхаузен», який розташований в місті Оранієнбург, і вшанує пам'ять жертв нацизму.

Крім того, президент проведе зустріч з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.