Єврокомісія закликає посилити фінансову допомогу колишнім країнам СРСР

Європейська комісія закликає ЄС посилити фінансову допомогу колишнім радянським країнам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні комісар з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в рамках засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

“Ми маємо ключову стратегічну зацікавленість в стабільності їхньої (країн Східної Європи – УНІАН) економіки та політичній стабільності”, - сказала комісар.

Вона також запропонувала до 2013 року надати шести країнам, з якими ЄС планує розвивати “Східне партнерство”, додатково 250 млн. євро допомоги.

Застереження щодо цієї пропозиції висловила Франція, яка вважає, що ЄС має більше уваги приділяти розвитку партнерства з країнами Середземномор’я, які є сусідами ЄС.

Разом з тим комісар ЄС висловила переконання, що посилення допомоги східним сусідам є виправданим необхідністю попередження конфліктів. У зв’язку з цим комісар нагадала про останні конфлікти, такі як російсько-грузинська війна та російсько-українська газова суперечка. Вона також наголосила на важливості фінансової стабільності східних сусідів і, зокрема, України, яка зараз переживає серйозну економічну кризу.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний самміт учасників ініціативи «Східне партнерство». Однак остаточне рішення щодо розвитку ініціативи схвалять лідери країн-членів ЄС на своєму самміті 1 березня.

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (самміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.