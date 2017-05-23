У Держдумі звинуватили Кремль у блокуванні спрощення видачі українцям російських паспортів

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін (фракція «Єдина Росія») звинуватив адміністрацію президента РФ у блокуванні поправок до закону про спрощене отримання російського громадянства громадянами України - «носіями російської мови», які виїхали до Росії після початку російського вторгнення на Донбас.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

Зокрема, він повідомив, що вніс 30 грудня минулого року до Держдуми законопроект, який дозволить отримувати паспорти РФ «носіям російської мови» без надання довідки про вихід із українського громадянства та громадянства інших країн.

«Державне правове управління адміністрації президента РФ, яке дає відгуки на законопроекти, внесені до Держдуми, негативно ставиться до прийняття цього законопроекту з надуманих причин», - сказав Затулін.

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«Думка державного правового управління формується управлінням із захисту конституційних прав громадян, яке очолює пан Жуйков в Адміністрації президента. Це управління колодою лежить проти всіх змін до закону «Про громадянство», починаючи з 2000-х років. Я просто називаю винуватця того, що сотні тисяч людей, які могли б бути в Росії на легальній підставі й робити свій внесок у її розвиток, бігають по інстанціях і б'ються головою об стіну», - підкреслив він.

За словами Затуліна, «російські співвітчизники» залишаються в довгих чергах, коли справа стосується посвідки на проживання та громадянства РФ.

Він заявив, що з України після початку війни на Донбасі до Росії виїхали понад 1 млн осіб, але вони не можуть вирішити свої проблеми» з перебуванням на російській території.

Затулін підкреслив, що закон про отримання російського громадянства за спрощеною системою для «носіїв російської мови» вимагає відмови від наявного, тобто українського, громадянства та надання спеціальної довідки.

Він заявив, що Україна «всіляко ускладнює» отримання такої довідки, й це залишається проблемою для біженців із Донбасу.

За його словами, з 2014 по 2017 рік лише 3,5 тис. осіб отримали громадянство як «носії російської мови», і більшість із них – із Таджикистану.\

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Відповідаючи на запитання УНІАН, скільки громадян України, за його оцінками, хотіли б отримати громадянство як «носії російської мови», він сказав: «МВС дає 1,2 млн громадян України, які переселилися до Росії після 2014 року й не повернулися назад. Частина отримала вид на проживання або громадянство – приблизно 200-250 тис. Решта рвуться отримати вид на проживання і громадянство».

«Я визначаю, як мінімум, кількість бажаючих стати громадянами Росії – мільйон громадян України, які сьогодні перебувають на території РФ», - підкреслив він.

Також він зазначив, що російські співвітчизники повинні мати право отримати громадянство РФ без виходу з громадянства країни проживання, чим робиться «щеплення від асиміляції» в Україні та інших країнах.