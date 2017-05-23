На Житомирщині депутат у е-декларації применшив свій дохід на півмільйона, прокуратура веде розслідування

У Бердичеві Житомирської області вчора, 22 травня, прокуратура розпочала розслідування щодо подачі депутатом міськради недостовірних відомостей у електронній податковій декларації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Бердичівською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій органу місцевого самоврядування, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що депутат Бердичівської міської ради вніс завідомо недостовірні відомості до декларації за 2016 рік.

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Зокрема, у декларації депутат зазначив, що протягом звітного періоду від зайняття підприємницькою діяльністю він одержав усього 170 тис. грн доходу. У той же час, згідно поданої ним податкової звітності, обсяг виручки від підприємницької діяльності депутата перевищує 740 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Бердичівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в області, процесуальне керівництво здійснює місцева прокуратура.