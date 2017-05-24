Луценко закликав депутатів легалізувати діяльність копачів бурштину

17:17, 24 травня 2017
Політика
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За словами Луценка, щодня "бандити витрачають на послуги копачів бурштину 100 тис. доларів, що у річному вигляді дорівнює оборонному бюджету країни".

За словами Луценка, дії правоохоронців підірвали бурштинову мафію на дві третини / Фото УНІАН

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає народних депутатів ухвалити закон, який легалізує діяльність копачів бурштину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

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"Каральні методи - лише маленька частина роботи. Як говорять експерти, дії правоохоронців підірвали бурштинову мафію на дві третини. Найбільшу частину належить зробити Верховній Раді України. Я просив би прийняти закон, яким легалізувати "старательство". І це з цієї трибуни звучить не перший раз. Будь ласка, прийміть цей закон", - сказав Луценко.

За його словами, щодня "бандити витрачають на послуги копачів бурштину 100 тис. доларів, що у річному вигляді дорівнює оборонному бюджету країни".

Також Луценко нагадав, що справу "бурштинової мафії" на чолі з колишнім першим заступником прокурора Рівненської області вже передано до суду.

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Теги: #Луценко#бурштин#бурштинова мафія