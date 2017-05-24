Луценко закликав депутатів легалізувати діяльність копачів бурштину

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає народних депутатів ухвалити закон, який легалізує діяльність копачів бурштину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

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"Каральні методи - лише маленька частина роботи. Як говорять експерти, дії правоохоронців підірвали бурштинову мафію на дві третини. Найбільшу частину належить зробити Верховній Раді України. Я просив би прийняти закон, яким легалізувати "старательство". І це з цієї трибуни звучить не перший раз. Будь ласка, прийміть цей закон", - сказав Луценко.

За його словами, щодня "бандити витрачають на послуги копачів бурштину 100 тис. доларів, що у річному вигляді дорівнює оборонному бюджету країни".

Також Луценко нагадав, що справу "бурштинової мафії" на чолі з колишнім першим заступником прокурора Рівненської області вже передано до суду.