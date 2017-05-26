Луценко розповів, як деякі нардепи пояснили величезні суми готівки у мішках

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів механізми зняття депутатської недоторканості за несплату податків або незаконне збагачення на основі неправдивої інформації в електронних деклараціях. Про це він заявив в ефірі "Право на владу".

Луценко зазначив, що триває перевірка нардепів, які вдома мали понад 100 тисяч доларів готівки. 25 нардепів таку перевірку пройшли. 60 осіб перевіряє фіскальна служба. Якщо нардепи пояснюють, то справу закривають, а якщо не можуть пояснити, то податківці виписують документ, із яким Луценко може йти до Верховної Ради щодо зняття того чи іншого нардепа недоторканості. Далі справа може потрапити до суду.

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Луценко уточнив, що у нардепа Нестора Шуфрича виявився дядько-банкір в Австрії, а Константновський Вячеслав розлучився і розділив величезну суму із дружиною.

"Супруненко теж пояснив. Чимало інших також пояснили", - зауважив Луценко. Він додав, що деякі справи щодо декларацій - справа виключено НАБУ.

Луценко повернув САП подання про зняття недоторканності з Лозового та Дейдея. Також Луценко нагадав про 1 млн доларів податків, які готовий сплатити нардеп Геннадій Бобов.

Тому генпрокурор вважає, що не потрібно "напихати тюрми людьми, а треба бюджет наповнювати".