Українська делегація на сесії ПА НАТО передала доповідь про зв'язки Росії з ІДІЛ та Талібаном

Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі голова української делегації Ірина Фріз передала віце-президенту організації Расі Юкнявичене та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Про це Фріз повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Документ містить факти та аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібан, ХАМАС, Хезболла тощо», - написала вона.

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За словами Фріз, у своїй презентації щодо Росії віце-президент Парламентської асамблеї НАТО висловила розуміння позиції України щодо заборони трансляції російських телеканалів і висловила подив щодо наявності російських телеканалів на кшталт RT в готелях Європи.

«Раса Юкнявичене також висловила дуже слушну думку, порівнявши російське телебачення в Європі з цигарками: їх можна купити, але на пачці є попередження. Так само російські телеканали можуть бути промарковані», - зазначила голова української делегації.

Як зауважила Фріз, у відповідь на репліку української делегації Раса наголосила: «Я розумію, що ви сьогодні захищаєте й мою країну».