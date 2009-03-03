Партія регіонів обіцяє звести зусилля Ющенко і Тимошенко нанівець

Партія регіонів не допустить отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду на пропонованих умовах. Про це заявив сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив, що «Партія регіонів зробить усе від нас залежне, щоб не допустити ухвалення на таких умовах цих позик».

За словами М.АЗАРОВА, партія виступає категорично проти здійснення пенсійної реформи, яка передбачає збільшення пенсійного віку, а також пропонованого підвищення до світових цін на газ і житлово-комунальні тарифи для населення. За його словами, також у нинішніх умовах неприпустиме збільшення податків для малого та середнього бізнесу.

М.АЗАРОВ наголосив, що саме ці умови висувають для отримання другого траншу кредиту від МВФ.

Він зазначив, що Україна не випадково «опинилася в найгіршому становищі серед усіх країн Східної Європи». За його словами, це пов`язано з тим, «що нами керує слабкий уряд і слабка влада загалом».

М.АЗАРОВ сказав, що «тим, хто володіє чотирма діями арифметики, хто вміє хоча б множити та ділити» зрозуміло, що бюджет на 2009 рік нереальний.

Він сказав, що з передбачуваних 240 млрд. грн. доходів бюджету на сьогодні отримано тільки 21,5 млрд. грн. За його словами, це свідчить про те, що бюджет неможливо виконати.

М.АЗАРОВ наголосив, що нинішня влада не «хоче бачити ситуацію в країні, а витрачає всі свої зусилля на отримання другого траншу кредиту від МВФ».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує протягом найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

27 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова ВР Володимир ЛИТВИН домовилися підготувати загальний документ до Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці. Водночас голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що може підписати звернення до МВФ щодо співпраці тільки після рішення українського парламенту.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть у разі відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна повинна отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

2 березня В.ЮЩЕНКО за підсумками наради з координації дій усіх органів влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки заявив, що протягом найближчих годин узгоджений лист про наміри щодо подальшої співпраці буде надіслано до Міжнародного валютного фонду, його підпишуть Президент, прем`єр-міністр і голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що впродовж двох годин учасники наради – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, голова НБУ, представник опозиції Микола АЗАРОВ опрацьовували базовий, комплексний документ, який формує нові відносини України з Міжнародним валютним фондом та іншими світовими фінансовими організаціями 2009 року.