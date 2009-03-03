У Москві розпочався новий суд над Ходорковським (фото)

Сьогодні в Хамовницькому суді Москви почалося попереднє слухання в новій кримінальній справі стосовно екс-голови ЮКОСу Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО та колишнього керівника МФО МЕНАТЕП Платона ЛЕБЕДЄВА, обвинувачених у розкраданні чужого майна у великому й особливо великому розмірах з використанням службового становища.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, підсудних доправили в суд за годину до початку засідання на броньованих мікроавтобусах.

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ, прибувши в Хамовницький суд Москви, вигукнув «Ганьба!», через металеву браму йому кинули кілька гвоздик.

М.ХОДОРКОВСЬКОГО та П.ЛЕБЕДЄВА обвинувачують у розкраданні нафти на 1 трлн. рублів і легалізації ще майже 450 млрд. рублів доходів. За цією справою вони можуть отримати до 22 років позбавлення волі.

Матеріали нової кримінальної справи налічують 188 томів, обвинувальний висновок складається з 14 томів.

Ані М.ХОДОРКОВСЬКИЙ, ані П.ЛЕБЕДЄВ своєї вини не визнають.

Біля Хамовницького суду виставлено посилену охорону - правопорядок забезпечують близько 300 міліціонерів. Безпрецедентних заходів безпеки вжито також і в залі суду.

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ до початку 2004 року вважався найбагатшою людиною в Росії та одним з найбагатших у світі. 2004 року разом зі своїми діловими партнерами його звинуватили в здійсненні кримінальних злочинів.

У травні 2005 року Міщанський районний суд Москви визнав М.ХОДОРКОВСЬКОГО винним у шахрайстві, привласненні чужого майна, несплаті податків та інших злочинах, М.ХОДОРКОВСЬКОГО було засуджено на 9 років позбавлення волі за кількома статтями КК РФ. Касаційною ухвалою Московського міського суду від 22 вересня 2005 термін було зменшено до 8 років.

Основні нафтовидобувні активи компанії «ЮКОС» перейшли у власність державної нафтової компанії «Роснефть», а сама вона пройшла процедуру банкрутства.

Деякі громадські діячі та організації розцінили вирок як переслідування за політичними мотивами, ініційоване російським керівництвом як помста М.ХОДОРКОВСЬКОМУ за його фінансову підтримку опозиційних партій, а також для протидії його власним політичним амбіціям, підкріпленим суттєвими фінансовими коштами.