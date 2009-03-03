ВР у два рази зрізала зарплату нардепам та Президенту

Верховна Рада України постановила вдвічі зменшити зарплату Президентові, прем’єру, народним депутатам та іншим високо посадовцям.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків державного бюджету України» проголосувало 374 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, ухвалення постанови підтримав 151 депутат від фракції Партії регіонів, 142 – від БЮТ, 34 – від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 – від КПУ та 20 – від Блоку Литвина.

У постанові зазначається, що з метою скорочення видатків державного бюджету України в період фінансово-економічної кризи на матеріально-технічне забезпечення органів державної влади, оплату праці, соціально-побутове забезпечення посадових осіб цих органів Верховна Рада доручила Кабінету міністрів упорядкувати заробітну плату Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів, народних депутатів, керівного складу РНБО, Секретаріату Президента, Державного управління справами, апарату ВР, Секретаріату Кабінету міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій тимчасово до 1 січня 2010 року. При цьому передбачається, що зарплата зменшиться вдвічі від максимального розміру окладу цих посадових осіб.

Верховна Рада також доручила Кабінету міністрів терміново до 16 березня 2009 року подати на її розгляд пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, спрямованих на упорядкування оплати праці працівників НБУ, відповідних державних установ та організацій, передбачивши при цьому зменшення максимального розміру їх заробітної плати не менше ніж удвічі.

Крім того, ВР постановила забезпечити упорядкування окладів керівників та заступників керівників судів, органів прокуратури, інших правоохоронних органів, зменшивши вдвічі на відповідний період максимальний розмір зарплати зазначених осіб.

Також Кабмін має ухвалити рішення щодо зменшення вдвічі фонду оплати праці державних підприємств-монополістів.

Постанова набуває чинності з дня її прийняття.