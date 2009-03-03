Що думають експерти про відставку Огризка

Більшість експертів вважають, що сьогоднішня відставка Володимира ОГРИЗКА з посади глави Міністерства закордонних справ України може стати загрозою для існування демократичної коаліції.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення В.ОГРИЗКА. За постанову представника Партії регіонів Василя Кисельова проголосувало 250 депутатів. Зокрема, голосувало 174 депутатів-регіоналів. БЮТ дав 49 голосів, КПУ – 27. Центр політичного консалтингу звернувся до політичних експертів та аналітиків з пропозицією прокоментувати цю подію та можливі політичні наслідки відставки В.ОГРИЗКА.

Директор інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО прогнозує після цієї відставки, з одного боку, протистояння довкола фігури міністра закордонних справ, оскільки Президент Віктор ЮЩЕНКО, "очевидно, не відпустить В.ОГРИЗКА, а з іншого боку, фактично, можна сказати, що БЮТ може розраховувати на голоси Партії регіонів і КПУ при призначенні на посади віце-прем’єрів, скажімо, Сергія ТІГІПКА та інших міністрів, які призначаються за квотою уряду".

За словами К.БОНДАРЕНКА, "протистояння не те що буде поглиблюватись, бо воно вже поглибилось, воно буде просто продовжуватись. В.ОГРИЗКО – це не та постать, яка б могла спровокувати щось значно більше, його переоцінюють».

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ називає "досить неочікуваним" це рішення Верховної Ради. "Прогнозувалося, що В.ОГРИЗКО залишиться на цій посаді. З іншого боку, я думаю, що відставка В.ОГРИЗКА призведе до збільшення протиріч всередині коаліції і саме з боку фракції "Наша Україна – Народна самооборона". Зрозуміло, що окремі політики, які є прихильниками В.ОГРИЗКА і входять в коаліцію, будуть ставити питання досить жорстко. Я думаю, що насамперед це стосується Бориса ТАРАСЮКА, який і рекомендував В.ОГРИЗКА на цю посаду і був головним лобістом його просування на посаду міністра закордонних справ. І сьогодні буде ставитись питання про вихід з коаліції, а це є досить критичним для коаліції, оскільки вона налічує лише 226-227 голосів і будь-який голос - на вагу золота".

На думку експерта, це рішення не було продуманим. І.ЖДАНОВ не думає, що дискусія довкола острову Зміїний могла б спричинити відставку В.ОГРИЗКА, оскільки рішення Гаазького суду, яке, можливо, Україну не повністю задовольняло, було певним компромісом з Румунією і відкривало нову сторінку у відносинах, де ми б могли забути про територіальні суперечки, претензії і таке інше.

Сьогоднішній розгляд питання по Зміїному, який призвів до відставки В.ОГРИЗКА, експерт розглядає лише як привід. "Якби були дійсно глибинні претензії до міністра, наприклад щодо заяв на адресу посла Росії Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, або розсилки ганебного циркуляру за кордон, який принижував уряд і особисто прем’єра, то треба було їх озвучувати, і саме ці дії могли би висуватись у якості претензій", - каже І.ЖДАНОВ. На його думку, далі прем’єру як лідеру коаліції треба буде зберегти її єдність.

Директор соціально-економічних програм Центру політичного консалтингу Олег КИЛИМНИК говорить, що відправка парламентом В.ОГРИЗКА у відставку з посади міністра закордонних справ є достатньо знаковою подією. "По-перше, цілком очевидно, що домовленості щодо підписання спільного листа до МВФ, досягнуті в ході зустрічі лідерів держави наприкінці минулого тижня, виявилися абсолютно ситуативними. Інакше фракція БЮТ не забезпечила б результативне голосування за відставку президентського протеже, давши маже 50 голосів «за». Іншими словами, сьогоднішнє голосування відкриває черговий раунд до публічного протистояння між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО", - вважає експерт.

По-друге, відзначає він, "ми вкотре побачили спільне результативне голосування фракцій БЮТ, Партії регіонів та комуністів. Я не схильний вважати, що такий крок є передвісником переформатування існуючої коаліції. Скоріше, у такий спосіб Блок Юлії Тимошенко натякає своїм сьогоднішнім партнерам на необхідність зменшення кадрових апетитів в ході зміни складу Кабінету Міністрів та інших кадрових призначень, які мають незабаром відбутися".

І по-третє, відзначає О.КИЛИМНИК, звільнення В.ОГРИЗКА, "який був відомий своєю неоднозначною позицією щодо відносин с Російською Федерацією, є достатньо чітким сигналом діючого прем’єр-міністра Кремлю щодо готовності домовлятися про новий формат співпраці, в тому числі і з огляду на майбутні президентські вибори в Україні".

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК називає розглядає відставку В.ОГРИЗКА як політичну оцінку Верховною Радою діяльності МЗС. "Це означає, що фактично поставлено двійку МЗС за провали на всіх зовнішньополітичних напрямках: як в напрямку українсько-російських відносин (ці відносини зараз можна охарактеризувати як системну кризу і відсутність політичного діалогу на рівні МЗС та несприйняття нашими партнерами у Росії нинішнього керівництва МЗС), так і втратами політичними, іміджевими для України в питанні острову Зміїний, відсутність політики по відстоюванню своїх національних інтересів в діалозі з нашими сусідами з ЄС, зокрема з Румунією, окрім того, відсутність реального прогресу в питанні європейської інтеграції, неадекватні очікування в питанні євроатлантичної інтеграції, нереалістичні перспективи на 2009 рік та багато іншого. А це втрата перспектив у центральній Азії, згортання партнерства з азіатськими країнами…", - говорить В.КУЛИК.

За його словами, "Україна за часів В.ОГРИЗКА і Б.ТАРАСЮКА перетворилася фактично на країну, яка є асистентом реалізації інтересів третіх країн, в тому числі США та ЄС. Це асистенство призвело до відчутної втрати лідерських позицій України в Чорноморському басейні. Тому відставка В.ОГРИЗКА була прогнозованою і очікуваною у Верховній Раді".

Голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ говорить, що в останні місяці в Україні "велика політика рухається від західного вектора до східного", і "будь-який новий Президент України буде розвивати більш проросійську орієнтацію". За його словами, "сьогоднішні події стали ще одним кроком до цього, і будь-який новий міністр зрозуміє цей урок про те, що більшість у Верховній Раді і наступний Президент України схиляються до проросійської політики".

За словами І.ПОПОВА, "звичайно, можуть бути якісь заклики, що хтось когось зрадить, бо та коаліція, яка є на сьогоднішній день у парламенті, не домовлялась про такі дії. Проте я не думаю, що все це чимось закінчиться».