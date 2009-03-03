На місце Огризка підшукуватимуть більш гнучкого кандидата?

Політичні експерти вважають основною причиною відставки Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України його приналежність до команди Президента України Віктор ЮЩЕНКА.

Про це експерти сказали під час експерт-опитування, проведеного «Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», відповідаючи на запитання «Чому Огризка відправили у відставку?».

Зокрема, президент Української академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що на звільнення В.ОГРИЗКА вплинули два основних фактори. Перший фактор – В.ОГРИЗКО вважається людиною Президента і тому політичні сили, які виступають проти В.ЮЩЕНКА, голосували проти В.ОГРИЗКА. Другим фактором, на думку М.МИХАЛЬЧЕНКА, є те, що В.ОГРИЗКО досвідчений дипломат, але недосвідчений політик. “Він може діяти дипломатично вірно, але з політичної точки зору – не завжди м`яко. Він не враховував проросійську орієнтованість політичних сил, таким чином налаштовуючи їх проти себе», - сказав М.МИХАЛЬЧЕНКО. На його думку, відставці В.ОГРИЗКО також сприяли різкі випади в бік Росії та інших країн, непоміркована позиція під час російсько-грузинського конфлікту. Він переконаний, що на місце В.ОГРИЗКА будуть шукати більш гнучкого кандидата.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ вважає основною причиною відставки В.ОГРИЗКА концентрацію управління інститутом виконавчої влади в одному центрі ухвалення рішень. “Конституційна логіка сьогодні дає багато збоїв. Право Президента представляти державу на міжнародному рівні вже піддається ревізії. Сьогодні працює інша логіка: один лідер – одна команда», - сказав він. При цьому О.МЕДВЕДЄВ відзначив, що В.ОГРИЗКО - не з команди Юлії ТИМОШЕНКО. “Прем`єр недаремно заявила недавно, що звільнятиме міністрів. В.ОГРИЗКО став першою весняною ластівкою, повчальним прикладом для некомандних міністрів. На відміну від Віктора ПИНЗЕНИКА, який написав заяву, В.ОГРИЗКО не зробив самостійно кроку міністра-камікадзе, а тому втратив момент персональної політичної ініціативи”, - сказав він, додавши, що залишаються ще міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ та міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ зазначив, що “істерія”, яка підігрівалася політиками та медіа стосовно рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон, була використана для боротьби з Президентом, а В.ОГРИЗКО є людиною В. ЮЩЕНКА. “Отже, причина незадоволення парламентарів не у фаховості ОГРИЗКА, причина – взаємини опозиції, прем’єр-міністра і Президента”, - сказав він.

При цьому В.ГОРБАЧ зазначив, що сьогоднішнє голосування не могло обійтись без голосів БЮТ. “Сьогоднішнє голосування БЮТ несподіване, враховуючи нещодавній компроміс стосовно спільного листа до МВФ і розмови про перемир`я до 1 липня. БЮТ на другий же день зламав це перемир`я”, - додав він.

В.ГОРБАЧ вважає, що "атаку” на зовнішню політику Президента слід розглядати в контексті майбутньої президентської виборчої кампанії. “Все це призведе до чергового витка загострення. Українська політична еліта може догратись до того, що держава не отримає чергового траншу від МВФ. Я вважаю сьогоднішнє рішення ВР деструктивним, спрямованим на розвал державності”., - сказав В.ГОРБАЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами народних депутатів прийняла постанову про звільнення В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, “за” проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ, від фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина не проголосував жоден депутат.