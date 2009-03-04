Катеринчук знає, чому ВР провалила закон про вибори мерів у 2 тури

Народний депутат України від НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК пов’язує сьогоднішній провал законопроекту про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" із «достатньо великим лобі Черновецького у парламенті, яке діє на збереження існуючого режиму».

Про це ініціатор даного законопроекту – М.КАТЕРИНЧУК повідомив у інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«У ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на сьогоднішній день є достатньо велике лобі у парламенті, яке в моєму розумінні, діє на збереження існуючого режиму. Він розуміє, що в 2010 році будуть наступні вибори. Цим обумовлений брак голосів. Не сприяла ухваленню цього законопроекту і позиція комуністів - їх цікавило авторство законопроекту. Це питання вже обговорено. З урахуванням пропозиції комуністів, даний законопроект буде винесено з великим числом авторів - там буде і БОНДАРЕНКО, і ОМЕЛЬЧЕНКО, і КАСЬКІВ, і КАТЕРИНЧУК», - зауважив депутат, коментуючи процедуру розгляду законопроекту.

Додамо, що сьогодні Верховна Рада не підтримала проект законопроекту, що передбачав відновлення мажоритарної системи абсолютної більшості при виборі голів міських, сільських та селищних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний законопроект проголосували – 218 депутатів, проти - 1, не голосували - 218 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували майже у повному складі фракція Партії регіонів та комуністи. Підтримали законопроект – БЮТ, НУ-НС та фракція Блоку Литвина (Голова Верховної Ради не голосував - УНІАН).

Водночас, про активну підтримку необхідності проведення виборів - як міських, так і сільських та селищних голів у два тури вчора заявили громадські організації.

Зокрема, на прес-конференції у прес-центрі Верховної Ради України, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ наголосив, що ухвалення мажоритарної системи абсолютної більшості дозволить боротися зі свавіллям мерів.

«Київ та інші міста – не полігон для випробувань мерів, які можуть підкупляти виборців за пайку хлібу. Міські та сільські голови – надзвичайно відповідальні посади. Огидні виборчі технології не будуть спрацьовувати, якщо повернути вибори у два тури, як і було до 1998 року», - зазначив головний координатор «Форуму порятунку Києва».

Мотивуючи свою точку зору В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що сьогодні переможець на виборах сільського, селищного, міського голови може не опиратися ні на підтримку більшості територіальної громади, ні на політичну силу, яка отримала більшість у відповідній раді.

Як приклад недосконалості існуючої мажоритарної системи відносної більшості, він навів перемогу київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах у травні 2008 року, де той залучився підтримкою лише 20% від загальної кількості виборців. Та перемогу кіровоградського міського голови Володимира ПУЗАКОВА у лютому 2007 року – 8% голосів від загальної кількості виборців.

Згідно з законопроектом, запропонованим М.КАТЕРИНЧУКОМ, у виборах за мажоритарною системою абсолютної більшості переможцем вважається той кандидат, який набрав не менше 50 відсотків плюс один голос усіх голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. У разі, якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, проводиться другий тур виборів, у якому беруть участь лише два кандидати, що у першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У другому турі переможцем вважається той кандидат, який набрав відносну більшість голосів, тобто більше, ніж його суперник.

Додамо, що згідно «соціологічних законів» класика політології Моріса ДЮВЕРЖЕ, мажоритарна система абсолютної більшості зумовлює появу партійної системи, яка складається з кількох партій, що прагнуть до взаємних контактів, компромісів та об’єднання у коаліції. Голосування у два тури породжує політику електоральних союзів, які потім знаходять своє продовження у створенні єдиної парламентської фракції, формуванні парламентської більшості та утворенні урядової коаліції.