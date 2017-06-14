На Трампа подали до суду майже 200 законотворців США - ЗМІ

До президента США Дональ Трампа подали позов 196 законодавців, звинувачуючи президента у порушенні Конституції, повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що позов подали щонайменше 30 сенаторів і 166 членів Палати представників. Це стало найбільшим числом законодавців, які коли-небудь судилися з президентом США.

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Демократи заявляють, що Трамп навіть після вступу на посаду президента продовжує отримувати через контрольовані ним раніше компанії виплати від урядів інших держав. Крім того, як вказують демократи, Трамп зберіг у власності компанії, які належали йому, лише передавши їх під управління трастового фонду, на чолі якого стоять його сини, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп надав міністру оборони Джиму Меттісу право вирішувати, яка кількість американських військових перебуватиме в Афганістані.

Таке рішення надасть Пентагону можливість збільшити контингент американських військових у Афганістані. Конкретне рішення про збільшення контингенту ще не ухвалене. У Пентагоні від коментарів відмовилися.