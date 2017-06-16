Донбас повернеться до складу України через 10 років – західний журналіст

Повернення анексованого Росією Криму до складу України – це далека перспектива. В той час, як повернення «Л/ДНР» займе 10 років. Таку думку висловив старший віце-президент Центру аналізу європейської політики і редактор авторитетного британського журналу The Economis Едвард Лукас в інтерв’ю «Апострофу».

На думку Лукаса процес повернення Криму піде значно швидше після того, як Україна стане успішною країною.

«Думаю, це дуже далека перспектива. Можу уявити, що так звані ДНР і ЛНР повернуться до складу України протягом десяти років. Думаю, на повернення Криму піде значно більше часу. І це станеться лише тоді, коли Україна буде дуже успішною країною з високим рівнем життя і сильними демократичними інститутами, на шляху до інтеграції або навіть з членством в ЄС. Україна в 2037 році - це дуже успішна країна, а Крим - все ще стурбована власним виживанням пострадянський регіон, дотується РФ. Це може щось змінити, але я думаю, що процес буде довгим», - вважає Лукас.

Однак, відновлення контролю української влади на оккупованих територіях Криму та Донбасу може статися швидше в разі потрясіння для режиму в Росії.

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«Єдине, що може це змінити - це потрясіння для режиму в Росії. Якщо раптом, якимось дивом, Гаррі Каспаров стане президентом Росії, Крим повернеться до вас наступного дня. Але я думаю, що така ймовірність становить близько 5% або ще менше», - сказав Едвард Лукас.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський президент Володимир Путін розповів в інтерв'ю режисерові-пропагандистові Оліверу Стоуну про окупацію Криму. Говорячи про анексію українського півострова, Путін заявив, що це "був вибір самих кримчан".

"Це не ми вирішили "приєднати" (окупувати - УНІАН.) Крим, це люди, що проживають у Криму, вирішили "приєднатися" до Росії. Парламент, обраний ще за українським законом, абсолютно "легітимний" парламент Криму оголосив про "референдум". Парламент Криму проголосував переважною кількістю голосів за "приєднання" до Росії", — пояснив окупаційні дії російський президент.