Трамп доручив розширити військову співпрацю з Україною - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп дав доручення розширити військово-технічну співпрацю між США та Україною.

Читайте такожПорошенко охарактеризував зустріч з Трампом (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами переговорів з президентом США сьогодні у Вашингтоні.

"Окремо було наголошено на нашій співпраці з військово-технічного напрямку. Ми більш детально це зараз будемо це обговорювати з міністром оборони США Меттісом, але президент дав чіткі доручення для того, щоб ми розширили нашу співпрацю", - зазначив він.

Раніше Порошенко заявив, що під час зустрічі з Трампом отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку в продовженні реформ.