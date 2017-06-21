Порошенко у США розповів про "останнє прощавай" Російській імперії і Путіну

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не дає президенту РФ Володимиру Путіну жодного шансу відновити Радянський союз.

Про це Порошенко заявив під час робочої поїздки в США в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

«Ми маємо зараз краще розуміння ситуації. Путін зробив важливий та сильний месседж, коли сказав, що найбільшою трагедією ХХ століття для нього був розпад Радянського союзу. Він зараз намагається докласти величезних зусиль, щоб перебудувати Російську імперію або відновити Радянський союз, проте ми не даємо йому жодного маленького шансу», - заявив Порошенко.

«Протягом двох останніх місяців ми, українська нація, мій 45-мільйонний народ отримали безвіз з ЄС. Це було «Останнє прощавай» Російській імперії та президенту Путіну», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.