Порошенко у США розповів, скільки російських військових медиків затримали на Донбасі (відео)

Президент України Петро Порошенко заявив, що Донбасі 18 червня, затримали двох російських медиків, випускників Санкт-Петербурзької медичної академії. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Fox News.

"Два дні тому затримали двох російських військових медиків, у яких були російські паспорти і які не могли пояснити, що вони роблять на окупованій території, та надавали якусь дивну версію (перебування на Донбасі, - ред.)", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, чергових російських військовослужбовців, які "заблукали", затримали на Донбасі 18 червня.

"Останнє затримання було вчора. Випускники Санкт-Петербурзької медичної академії, відсвяткувавши День медика, переплутали напрямок і опинилися на нашій території. Затримуємо (росіян-військовослужбовців), багато затримуємо. Але річ у тому, що не все ми можемо видавати в пресі. У нас забирають цих затриманих певні структури. Наше завдання - воювати. Затримати і віддати. Решта - не наша справа ", - сказав генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Размазнін.