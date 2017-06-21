Порошенко у США розповів, скільки російських військових медиків затримали на Донбасі (відео)
Затримані надавали якусь дивну версію свого перебування на Донбасі.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Донбасі 18 червня, затримали двох російських медиків, випускників Санкт-Петербурзької медичної академії. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Fox News.
"Два дні тому затримали двох російських військових медиків, у яких були російські паспорти і які не могли пояснити, що вони роблять на окупованій території, та надавали якусь дивну версію (перебування на Донбасі, - ред.)", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН раніше, чергових російських військовослужбовців, які "заблукали", затримали на Донбасі 18 червня.
"Останнє затримання було вчора. Випускники Санкт-Петербурзької медичної академії, відсвяткувавши День медика, переплутали напрямок і опинилися на нашій території. Затримуємо (росіян-військовослужбовців), багато затримуємо. Але річ у тому, що не все ми можемо видавати в пресі. У нас забирають цих затриманих певні структури. Наше завдання - воювати. Затримати і віддати. Решта - не наша справа ", - сказав генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Размазнін.