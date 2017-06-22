Парасюк просив прикордонника посприяти в перетині кордону - ЗМІ

Народний депутат Володимир Парасюк у понеділок, 19 червня, зв'язувався з співробітником Держприкордонслужби України і просив посприяти у швидкому перетині кордону з Польщею.

Про це пише видання "Букви", журналісту якого вдалося сфотографувати листування Парасюка.

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"А можете з приводу поляків домовитися? Мені завтра (їхати, - ред.) у Київ, і щоб не стояти в чергах", - написав Парасюк адресату, зазначеному в його телефоні як прикордонник Єгоров.

Згідно з листуванням у смартфоні, Парасюк їхав з Польщі в Україну у вівторок, 20 червня.

Дане повідомлення з'явилося на екрані його смартфона після того, як він скористався пошуком в чаті.

"Буквам" також вдалося встановити, ким може бути "прикордонник Єгоров". Так, згідно з інформацією на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, генерал-майор Єгоров Володимир Сергійович є начальником Західного регіонального управління ДПСУ.