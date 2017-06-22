Гелікоптерні історії: ще двох "податківців Клименка" заарештували зі збільшенням суми застави

Із 23 затриманих колишніх податківців, на сьогодні вже 17 арештовані із збільшенням розмірів застав. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook.

Він зазначив, що податківців заарештували за підозрою в участі у злочинній організації Януковича-Клименка.

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«Сьогодні Апеляційний суд змінив на арешт та збільшив розмір застави ще для двох "безневинних" побратимів нинішнього керОвніка "Успішної країни"», - написав Матіос.

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 чинних і колишніх керівника податкової. Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн. Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).