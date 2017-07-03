Найближчим часом українська армія стане однією з найпотужніших у Європі - Парубій

Найближчим часом українська армія стане однією з найпотужніших у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій у своєму завершальному слові на урочистому засіданні парламенту, присвяченому 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.

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«Шлях, на який ми стали у дуже щільній і тісній співпраці з НАТО, з Парламентською асамблеєю, сьогодні демонструє, що українська армія стає однією з найпотужніших армій у регіоні і, без сумніву, українська армія найближчим часом стане однією з найпотужніших у Європі. І це не просто захист України – українська армія стає щитом захисту всього світу, щитом для НАТО і наших натівських союзників, і я переконаний, що на цьому шляху Україна у співпраці з НАТО здобуде перемогу, бо будь-які імперські задуми у цьому столітті не мали ніякої перспективи. Вільний світ продемонстрував, що у нашій єдності ми готові зупинити будь-яку агресію і будь-яке насильство», - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з приводу Дня Військово-морських сил України Парубій висловив переконання, що українські військові моряки «прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові».