Парубій впевнений, що українські моряки знову піднімуть синьо-жовтий прапор на кораблях у Криму

Українські військові моряки повернуть тимчасово анексований Крим Україні. Таке переконання висловив спікер ВРУ Андрій Парубій, передає прес-служба Ради.

Він привітав військовослужбовців із Днем Військово-морських сил України.

"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові. Будьте завжди вірними синьо-жовтому прапору, який підняли ваші героїчні попередники на кораблях Українського військово-морського флоту в Криму в 1918 році. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя і благополуччя, а Військово-морським силам Збройних сил України – могутності й доброго вітру!" - йдеться у повідомленні.

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Він також нагадав, чому це свято відзначають у липні.

"Ми відзначаємо День українського військово-морського флоту саме у липні з кількох причин. Саме у липні 907 року відбувся видатний морський похід великого київського князя Олега на Константинополь. Саме після цього походу Олег залишив на воротах Царгороду свій щит – символ перемоги", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, День Військово-морських сил ЗСУ відновлено у 2015 році указом президента України Петра Порошенка. Його святкують першої неділі липня.