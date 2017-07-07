Обговорили виконання Мінських угод: у Білому домі розповіли про зустріч Трампа з Меркель

У Білому домі розповіли про зустріч президента США Дональда Трампа із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Гамбурзі напередодні саміту «Великої вдадцятки».

Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.

Зокрема, зазначено, що Дональд Трамп зустрівся у Гамбурзі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити позиції по ключових питаннях на саміті G20.

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«Лідери обговорили низку спільних пріоритетів у сфері зовнішньої та безпекової політики, включаючи відновлення імплементації Мінських угод, деескалацію конфлікту між Катаром та деякими його сусідами у Перській затоці та ядерне роззброєння Корейського півострова», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив, що Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході зустрічі обговорили ряд питань, у тому числі проблему КНДР, Близький Схід, Україну, а також саміт G20.

За інформацією «Голосу Америки», президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході своєї зустрічі обмінялися критичними зауваженнями.

Меркель заявила, що Європа більше не може повністю покладатися на США як на партнера на світовій арені, в той час як Трамп просуває свою політику «Америка понад усе».

Трамп, зі свого боку, критично відгукнувся про зусилля Меркель щодо розширення програми прийому іммігрантів у Німеччині.