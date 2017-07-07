На сесії Миколаївської райради побилися депутати: в одного - зламана рука (фото)

У п'ятницю, 7 липня, перед початком 20 сесії Миколаївської районної ради Миколаївської області між депутатами Сергієм Протченком від Радикальної партії Олега Ляшка та Русланом Неродою від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" стався конфлікт і бійка.

Наразі Руслан Нерода перебуває у лікарні, за словами депутата, в результаті бійки з Сергієм Протченком у нього зламана рука, передають "НикВести".

На питання кореспондента про те, чи буде Руслан Нерода звертатися до поліції, він відповів: "Думаю, так".

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Зазначимо, що конфлікт розпочався з того, що Сергій Протченко обурився присутністю в залі оператора районного видання "Влада громадам". Він спробував прибрати камеру, в цей момент за журналіста заступився депутат Руслан Нерода - зав'язалася бійка. Депутатів розняли присутні в залі депутати.

"Голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова завела потерпілого до себе в кабінет. Зазначимо, що Руслан Нерода у засіданні сесії після інциденту участі не брав", - йдеться у повідомленні.

У ході сесії депутат Сергій Протченко продовжив обурюватися присутністю преси у залі. Він погрожував "вжити заходів", якщо він буде згаданий у публікаціях ЗМІ або "хоч одне фото з'явиться в інтернеті".

Зараз сесія працює в звичайному режимі, зареєструвалися 22 депутати. Сесія повноважна. Депутати затвердили порядок денний з 32 питань.