Розенблат відмовився здавати паспорти, поки має депутатську недоторканність

Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат здасть свої документи для виїзду за кордон тільки після голосування у Верховній раді подань Генпрокуратури щодо зняття недоторканості, його затримання та арешту.

Читайте такожРозенблат запевняє, що просто "консультував" жінку, яка виявилася агентом прокурорівПро це він заявив, відповідаючи на запитання "Української правди", чи погодиться він на пропозицію керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького здати паспорти для виїзду за кордон вже зараз.

"Після того, як буде голосування: мене затримають і все інше… Я здам в положений порядок всі свої документи. Я нікуди не діваюся, нікуди не тікаю. Я скасував свої поїздки", – запевнив Розенблат.

На уточнення, чи готовий він здати паспорти зараз, депутат попросив його "не провокувати".

Крім того Розенблат переконував, що на відео, продемонстрованому прокуратурою, говорив не про хабарі, а "консультував агента НАБУ під прикриттям щодо бюджету заснування фірми для видобутку бурштину".

"Гроші, цифри – це бюджет створення фірми, а не хабарі. Я з нею говорив про вартість отримання ліцензій, скільки грошей коштує обладнання. Я говорив виключно про бюджет компанії - вона мене питала, я відповідав",­ – сказав нардеп.

Також він скаржився на монтування відео та звуку у фільмі прокуратури.

На уточнення журналістів, що на відео чітко видно рухи його губ, коли він говорить про гроші, Розенблат сказав: "Коли перекладають англійський фільм на українську – ми теж бачимо губи, ви ж знаєте, що іноземні актори не розмовляють українською мовою".

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора-голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький закликав Розенблата, який підозрюється у хабарництві, добровільно здати паспорти.

Про це Холодницький заявив сьогодні на засіданні регламентного комітету Верховної Ради після того, як Розенблат заявив, що не збирається нікуди з України тікати. "Я щиро впевнений і дякую за ваш жест доброї волі, що ви заявили публічно, що ви готові нікуди не тікати. У мене поки що, просто, як у людини, прохання - здайте ваші паспорти", - сказав Холодницький.