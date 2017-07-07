Розенблат незаконно прийняв присягу народного депутата - нардеп

Народний депутат від БПП Борислав Розенблат підозрюється не тільки в корупції, але ще незаконно прийняв присягу, обіймаючи на той час посаду директора фірми в Німеччині.

Про це заявив нардеп от БПП Сергій Лещенко, опублікувавши в своєму блозі на "Українській правді" документ, який нібито підтверджує, що на момент присяги Розенблат ще продовжував бути директором фірми.S.R International Limited в німецькому Дортмунді.

"Нами отримано підтвердження, що, сівши у крісло Ради, він продовжував бути директором фірми I. S. R International Limited в німецькому Дортмунді, де у нього зареєстровано сімейний бізнес. Згідно з Загальним реєстраційним порталом земель Німеччини (Gemeinsames Registerportal der Länder), з 5 вересня 2008 року по 22 грудня 2014 Борислав Розенблат був одноосібним власником і керівником фірми I. S. R. International Limited (номер в реєстрі HRB 21441), зареєстрованої за адресою Hӧrder Semerteichstraße 183 44263 Дортмунд, Німеччина", - йдеться в заяві Лещенка.

Тобто на момент вступу в повноваження депутата Верховної Ради - а це сталося 27 листопада 2014 - Розенблат суміщав дві посади, хоча закон зобов'язує скласти всі повноваження до цього моменту, зазначив Лещенко.

За його словами, збори акціонерів німецької фірми Розенблата відбулися 22 грудня 2014. У присутності нотаріуса була проведена процедура перереєстрації фірми з новообраного депутата на його сина Олега Розенблата.

"Згідно з протоколом зборів акціонерів, обидва Розенблата - Борислав і Олег - живуть за адресою Auf der Kuhweide 33, 44265 Дортмунд, Німеччина. До самого німецького реєстру зміни були внесені взагалі 21 квітня 2015 року, через півроку після присяги Розенблата", - написав Лещенко.

Лещенко зазначає, будучи сумісником, Розенблат порушив закон України «Про статус народного депутата України» (пункт 6 статті 3) та Конституції України (стаття 78).

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Нардеп повідомив, що у зв'язку з сумісництвом Розенблата на момент отримання ним депутатських повноважень він подав документи в НАБУ і Генпрокуратуру для позбавлення Розенблата депутатського мандата.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура продемонструвала регламентному комітету більш 50 хвилин знятих прихованою камерою відео з ресторанів, в яких фігурують Розенблат і агент правоохоронців.

У їх розмовах йдеться про внесення поправок до законопроектів. Згідно з матеріалами прокуратури, Розенблат отримав $10 тис. від агента правоохоронців; який пропонував створити офшорну компанію в сфері видобутку бурштину, яку повинна була очолити його сестра; вимагав подальшої виплати $25 тис. нібито для стимулювання посадових осіб прокуратури і суду у справах про видобуток бурштину.

Також агент передала депутату $24 тис., крім того, йому було передано $200 тис. за охоронця. В оперативному відео також зазначається, що була встановлена причетність депутата до незаконної видобутку та реалізації бурштину, а також вплив на місцеві виборчі процеси.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив голові ВР Андрію Парубію висновок, в якому йдеться про "істотні недоліки" у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня Комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового. 6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованим подання ГПУ щодо Полякова і направив відповідні документи голові Верховної Ради Парубію.

7 липня, комітет визнав мотивованим і обгрунтованим і направив Парубію подання на Розенблата.