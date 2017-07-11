Луценко пообіцяв з’ясувати інформацію щодо порушення справи про нібито скоєння злочину працівниками ДФС проти Лозового

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє завтра з’ясувати, чи внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявою народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука про начебто скоєння злочину працівниками фіскальної служби стосовно депутата від РП Андрія Лозового, якій підозрюється у несплаті податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив, відповідаючи у парламенті на запитання Мосійчука.

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"У ЄРДР понад 1 мільйон повідомлень, і все відслідкувати неможливо. Я завтра з’ясую і дам відповідь", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ підозрює депутата Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

За словами Луценка, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, Лозовий у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовий не сплатив 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір у сумі 129 тис. 329 грн.

5 липня Регламентний комітет ВР назвав подання ГПУ на Лозового недостатньо обґрунтованим.