США не бачать Україну полем бою між Європою і Росією - Тейлор

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що Європа має прийняти Україну як свою складову.

Про це посол Сполучених Штатів у Києві заявив в інтерв`ю українській редакції радіо «Свобода».

Україна, за словами В.ТЕЙЛОРА, є важливою країною і моделлю демократичної практики в цьому регіоні. Посол США в Києві вважає, що Європа, щоб бути цілою, має прийняти Україну як свою складову – лише тоді Європа стане повною.

Посол також підкреслив, що США не бачать Україну полем бою між Європою і Росією.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявляв, що Росія незадоволена роллю США в системі європейської безпеки і тим, що Америка робить у країнах колишнього СРСР.