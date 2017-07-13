ГПУ завтра проситиме суд обрати Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Генпрокуратура завтра звернеться до суду щодо обрання народному депутату від “Опозиційного блоку” Михайлу Добкіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко у коментарі журналістам після ухваленням парламентом рішення про позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Читайте такожДобкін запевняє, що прийде завтра до ГенпрокуратуриНа питання, чи буде завтра Добкіну вручена підозра, Луценко зазначив, що це вирішать слідчі. “В принципі, ми готові це робити. Але необхідні певні процесуальні дії після сьогоднішніх подій”, - сказав він.

За словами Луценка,ГПУ вже завтра звернеться до суду щодо обрання депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. «На це дано дозвіл парламенту. Тільки в такий спосіб ми могли просити про це суд», - додав він.

Луценко також зауважив, що суд має запропонувати Добкіну внести заставу. Розмір застави, додав він, буде “адекватний збиткам, які, ймовірно, нанесені харківській громаді”.

Також Луценко пояснив, чому Михайла Добкіна не затримали вже сьогодні. “Для того, щоб затримувати народного депутата по корупційним статтям до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідне рішення суду. Виключно Національне антикорупційне бюро та САП мають право робити це без рішення суду, з превентивним затриманням”, - сказав генпрокурор.

Він додав, що Генеральна прокуратура не має такого права.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

Сьогодні парламент підтримав подання прокуратури про позбавлення його депутатської недоторканності, затримання і арешт.

Генпрокурор викликав Добкіна до Генеральної прокуратури на завтра на 14.00.

Своєю чергою Добкін запевняє, що не збирається виїжджати з України і прийде завтра до Генпрокуратури.