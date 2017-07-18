Україна, Грузія і Молдова разом з ЄС формуватимуть другий етап політики "Східного партнерства" - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна, Грузія і Молдова спільно з Євросоюзом формуватимуть другий етап порядку денного політики "Східного партнерства".

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"Не відкрию таємницю, що значну частину наших переговорів було присвячено Євросоюзу і НАТО, і координації наших дій - України і Грузії - по європейській і євроатлантичній інтеграції, бо перший етап укладення Угоди про асоціацію, її ратифікацію, започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, запровадження безвізового режиму для громадян України і Грузії - і ми були поруч разом", - сказав глава української держави.

"Впевнений в тому, що це був перший важливий етап в реалізації політики "Східного партнерства". І зараз ми спільно, разом з нашими партнерами з Грузії, Молдови і з нашими європейськими партнерами будемо формувати другий етап порядку денного "Східного партнерства"", - наголосив президент України.