Тимошенко у Японії розповіла про два шляхи виходу з кризи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступила перед представниками політичної та ділової еліти Японії.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході зустрічі український прем’єр закликала представників ділової та політичної еліти Японії до взаємовигідної співпраці з Україною. Вона зазначила, що японський бізнес отримає в Україні ринки збуту, зможе реалізувати експортний потенціал товарів і послуг. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що енергоефективність в Україні у 19 разів нижча, ніж у Японії. “Тому кризу енергетика України переживає дуже важко”, - сказала прем’єр. За її словами, з економічної кризи є два шляхи виходу: перший шлях, коли країна стає слабшою і другий, “який ми обрали, - вийти з кризи оновленою реформованою і модернізованою”. Для цього, за словами прем’єр-міністра, Україна має знайти надійних партнерів для модернізації не однієї галузі, а всієї країни. “І ми знаходимо таких партнерів”, - сказала вона. Одним з партнерів вона назвала Європейський Союз, з яким нещодавно було підписано декларацію про модернізацію української газотранспортної системи. “Другий партнер у цьому завданні, - це Японія”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Прем’єр виокремила дві сфери співробітництва, які, на її думку, були б вигідними як для України так і для Японії. Одна з них, це атомна електроенергетика, друга, - яку Ю.ТИМОШЕНКО назвала визначальною – це співпраця в аграрному секторі. Прем’єр-міністр нагадала, що в Україні зосереджено одну третину світових чорноземів. Ця сфера, за її словами, потребує “інвестування і професійної роботи”, і “віддача буде суттєвою”. Як підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, Японія може взяти участь в будівництві нових елеваторів для збереження та переробки зерна. Крім того, відзначила прем’єр, “ми могли б спільно виробляти екологічно чисті продукти та експортувати їх в Японію”. У своєму виступі український прем’єр назвала три джерела “всіх систем модернізації України”. “Перше джерело, - за її словами, - це видатки зі стабілізаційного фонду держбюджету в обсязі 5 млрд. дол. Друге джерело – продаж квот на викиди вуглецю в атмосферу. Ці кошти використовуватимуться як “зелені” інвестиції для розвитку технологій енергозбереження. Третє джерело - кредитування японських компаній Японським банком міжнародного співробітництва (JBIC)». Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що домовилася з банком про збільшення до 0,5 млрд. дол. кредитних ліній японським компаніям, які працюватимуть з Україною.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в України і Японії “є достатньо спільного”, зокрема негативний досвід у використанні атомної енергетики, спільний сусід, з яким потрібно вибудовувати гармонійні відносини, спільні інтереси в майбутньому.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, японські інвестиції, “це не тільки інвестиції в розвиток економіки, енергозбереження чи технологій, це - інвестиції у зміцнення незалежності і свободи України”.