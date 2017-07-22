Головний прикордонник України перебуває в реанімації після вчорашньої втрати свідомості в Адміністрації президента

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко досі перебуває в реанімації, проте лікарі оцінюють стан його здоров’я як задовільний.

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Про це помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар відомства Олег Слободян повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ніч він провів під наглядом лікарів, наразі його стан стабільний, усі життєві показники в нормі, сподіваємося, що він відновиться найближчим часом і продовжить виконувати свої обов’язки", - сказав Слободян.

На запитання про те, коли Назаренко розпочне працювати, речник зазначив: "Наразі він ще проходить обстеження, тому робити якісь висновки зарано".

Як повідомляв УНІАН, Назаренку стало зле вчора, 21 липня, в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Керівник ДПСУ знепритомнів, і його винесли із зали. В Адміністрації президента Назаренку надали першу медичну допомогу й госпіталізували до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби.