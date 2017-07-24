Поляков запевняє, що на нього не вдягнули електронний браслет

Народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков заявляє, що на нього поки не вдягнули електронний браслет.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ніхто нічого не намагався на мене вдягнути – ні браслет, ні ошийник і ні з чим не звертався. Це черговий фейк. І абсурд, який іде від НАБУ від самого початку і буде продовжуватись… Якщо слідчий до мене звернеться і покаже, що це є в рамках закону (носіння електронного браслету - УНІАН), я його виконаю», - сказав він.

Поляков також зазначив, що наразі він перебуває в Україні. На уточнююче запитання, чи планує він виїхати за кордон, Поляков відповів: «У мене немає заборони щодо виїзду за кордон. У мене є вимога щодо здачі паспортів. Жодних заборон для виїзду за кордон у мене немає… Якщо мені необхідний буде виїзд за кордон, бо поки влітку я нікуди не збираюсь, але якщо у робочий час, під час парламенту, мені потрібно буде виїхати, це буде публічно. Я весь минулий рік їздив у робочі поїздки. І цей рік я буду виїжджати, повертатись і у цьому немає проблеми».

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Він також розповів, що збирається внести заставу, яку визначив суд.

«Щодо внеску. Хоча він є непомірно високий, але тим не менше, я його все рівно внесу», - сказав він і додав, що для застави вноситиме власні кошти, хоча і отримав пропозиції від більш ніж від 20 друзів, зробити це замість нього.

Поляков також зазначив, що оскаржуватиме рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня суддя Солом’янського районного суду Тарас Оксюта виніс ухвалу, згідно з якою Поляков в п’ятиденний термін має внести на рахунок суду у Держказначействі 304 тис. грн., що становить 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду. Не відлучатися з міста Києва та міста Умані без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. Повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. А також здати всі свої паспорти: громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в’їзд-виїзд з України.

Крім того, Полякова зобов’язали утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), оскільки вважає ухвалу суду неконституційною.