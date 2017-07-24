Розенблат відмовляється здавати закордонні паспорти і погрожує звернутися до ЄСПЛ

Народний депутат України Борислав Розенблат відмовляється здавати закордонні паспорти і заявляє про готовність звернутися до Європейського суду з прав людини.

Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні о 9:00 команда моїх адвокатів звернулася до Солом'янського районного суду столиці з проханням роз'яснити: як на мене могли покласти обов'язок здати закордонний паспорт іншої людини. Повторюю – не мій паспорт, а паспорт ІНШОЇ людини! Прокуратура, захопившись піаром, навіть не читає «макулатуру», яку дає на підпис судді. А суд чомусь вірить їй на слово. Але тоді чиї матеріали розглядалися, якщо фактично там вказана інша особа? Особисто я виконав усі вимоги ухвали, окрім цієї».

Розенблат зазначає, що «прокуратура, дізнавшись про цю обставину, в ручному режимі швидко побігла виправляти описку і за одну годину опинилась в суді, бо розуміють , що піар є піар, а от працювати треба згідно закону. Але хочу зауважити, що виправити можливо кому, чи літеру в слові, але аж ніяк не окремий процесуальний обов'язок. Таке виправлення прирівнюється до розгляду окремого запобіжного заходу, а це велика процедура».

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Розенблат додає, що «це буде достатньою підставою для Європейського суду з прав людини, а для цього пройдемо і національні суди».

Розенблат зазначає, що звернувся з скаргою на дії прокурора Володимира Кривенко.

«А ще – усім діям прокурорів, сатиричним речам, проголошеним фальцетом і жбурлянням кодексів на стіл, розголошенню матеріалів досудового слідства і цитуванню поезії - дасть оцінку кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури», - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

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Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Полякова та Розенблата. 11 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.

Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контрою, не відлучатися з Києва і Житомира без дозволу слідства, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України.

Запобіжний захід діє до 12 вересня. Ухвала суду оскарженню не підлягає.