Комунальну сферу врятує Японія?

За результатами офіційного візиту української делегації на чолі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО до Японії визначено перспективні напрями співпраці в таких секторах економіки, як газотранспортна система, реконструкція та модернізація ТЕС, розвиток альтернативної енергетики, реформування житлово-комунального сектору, модернізації підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексу тощо.

Про це йдеться у повідомленні Управління КМУ у зв`язках із ЗМІ, переданому агентству УНІАН.

Крім того, як повідомляється, домовлено налагоджувати співробітництво у галузі сільського господарства, у реалізації проектів з розвитку інфраструктури в Україні, зокрема, в рамках Офіційної допомоги розвитку та інших форм фінансового й інвестиційного співробітництва.

Також, обговорено питання реалізації Меморандумів, які були підписані 9-10 березня поточного року в Токіо під час Другого Засідання Координаційної Ради з економічного співробітництва із Японією та Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен".

У даних документах, які мають стати стартовим майданчиком для підготовки і впровадження нових двосторонніх проектів, визначено пріоритетні напрямки розвитку українсько-японського співробітництва в різних галузях економіки.

Особливу зацікавленість виявлено до співробітництва в рамках Кіотського протоколу, зокрема у впровадженні проектів на основі «Схем зелених інвестицій» (СЗІ) та спільного впровадження (СВ), спрямованих на енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії у таких секторах економіки України: газотранспортна система; реконструкція та модернізація ТЕС; розвиток альтернативної енергетики (вітро-, сонячної тощо); реформування житлово-комунального сектору; будівництво очисних споруд, що супроводжуються виробництвом енергії із осаду стічних вод та утилізація біомаси; запровадження новітніх технологій вуглезбагачення, видобування і використання газу метан на шахтах; модернізація підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексу тощо.

Також домовлено співпрацювати у проектах з модернізації та реконструкції металургійних заводів України з використанням сучасних енергозберігаючих японських технологій, у тому числі за схемою зелених інвестицій; реалізації проектів щодо модернізації заводів чорної металургії та хімічних заводів, включаючи заміну турбін та компресорів, з метою підвищення енергоефективності, а також проектів з уловлювання вуглекислого газу в хімічній промисловості; реконструкції та технічної модернізації підприємств хімічного комплексу України з впровадженням сучасних енергоефективних та екологічно-чистих технологій тощо.

Під час двосторонніх зустрічей також досягнуто домовленостей щодо модернізації та реконструкції теплопостачання України, впровадження сучасних когенераційних установок в ЖКГ, використання біомаси у якості палива, встановлення теплових насосів для зменшення використання викопного палива, переведення ЖКГ на альтернативні джерела постачання енергії, впровадження сучасних технологій для модернізації системи очистки комунальних і промислових стоків, а також вдосконалення існуючої системи утилізації побутових відходів до світових стандартів.

З метою покращення енергоефективності та надійності української теплоенергетики та зменшення викидів парникових газів у атмосферу, у відповідності з Кіотським протоколом, обговорено можливість впровадження в Україні сучасних блоків потужністю 600МВт на суперкритичних параметрах на ТЕС.

Зафіксовано також наміри щодо реалізації проектів модернізації газотранспортної системи України, зокрема модернізації компресорних станцій, у тому числі в рамках Кіотського протоколу.