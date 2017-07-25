У Путіна заявили, що надання Україні зброї з боку США посилить конфлікт на Донбасі - ЗМІ

У Кремля вважають, що можливе надання Україні з боку США зброї віддалить врегулювання організованого Росією конфлікту на Донбасі.

Як передає ТАСС, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера про можливість поставок американської зброї Києву.

«Ми неодноразово говорили, що будь-які дії, які провокуватимуть напруженість на лінії розподілу і в цілому повокуватимуть ситуацію, і без того непросту, нас тільки віддалятимуть від моменту врегулювання цього внутрішньоукраїнського питання», - сказав представник Кремля.

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Раніше в інтерв'ю ВВС Волкер, який здійснив свою першу поїздку до України, заявив, що оборонна зброя дасть змогу Україні захистити себе. Разом з тим він не став стверджувати, що Вашингтон піде на передачу Києву зброї.

«Це питання для подальшого обговорення й ухвалення рішення», - наголосив спецпредставник Держдепу США.

Волкер також вважає, що забезпечення миру на Донбасі вимагатиме нового стратегічного діалогу з Росією.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про посилення угрупування військ біля кордонів України, заявив, що "Росія може змінювати конфігурацію збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне". Щодо більш детальної інформації він порадив звернутися до Міноборони Росії.