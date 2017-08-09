Порошенко звільнив Купрійчука з посади голови Коростишівської РДА
Президент України звільнив керівника Коростишівської райдержадміністрації.
Президент України Петро Порошенко звільнив Василя Купрійчука з посади голови Коростишівської райдержадміністрації.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
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«Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України, звільнити Купрійчука Василя Михайловича з посади голови Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області», – йдеться у розпорядженні президента України від 8 серпня.
Нагадаємо, нещодавно розпорядженням президента України призначено голів Андрушівської та Малинської РДА Житомирської області, яких представляв на минулому тижні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.