Тимошенко: Україні потрібні два-три сильні фармацевтичні заводи

Уряд веде переговори з іншими країнами щодо будівництва в Україні кількох нових фармацевтичних заводів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила в прямому ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі "Україна".

"Ми ведемо сьогодні переговори з трьома країнами світу про побудову двох-трьох потужних фармацевтичних заводів в Україні, щоб ліки були українськими, щоб їх вартість не множили кожного дня на долар, щоб не бачити щоденного зростання цін на ліки", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, побудова в Україні заводів з виробництва вітчизняних ліків – надзвичайно актуальне завдання для держави, оскільки Україна є імпортно-орієнтованою країною, і тому ціни на більшість товарів залежать від курсу долара: "Вартість долара зростає – і ціни на імпортні товари ростуть. І в першу чергу це стосується цін на ліки", – сказала глава українського уряду