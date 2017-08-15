Росія має всі підстави і можливості для поставки до КНДР ракетних двигунів - Держкосмос

Росія, з огляду на її дружні відносини з Північною Кореєю і наявність від 7 до 20 штук готових ракет «Циклон 2» і «Циклон 3», має всі підстави і можливості для поставкидов Північної Кореї ракетних двигунів і технологій, які можуть бути використані для військових цілей.

Про це заявив в. о. голови Державного космічного агентства Юрій Радченко під час прес-конференції, присвяченої спростуванню публікації американського видання The New York Times про те, що успіхи ракетної програми Північної Кореї можуть бути пов'язані з можливим придбанням корейською стороною потужних ракетних двигунів українського виробництва на чорному ринку.

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«З огляду на дружні відносини з Кореєю, у Росії могли бути всі підстави для поставки туди ракет, двигунів, компонентів палива», - сказав він, додавши, що від початку освоєння ракетної технології до першого запуску готової ракети минуло лише 2 роки, що є дуже коротким періодом для реалізації такої технології.

«Два роки минуло від початку освоєння технології до запуску - це виняткові терміни. За ці терміни реалізувати цей проект ніхто, навіть космічна держава... не може. А у них все вийшло. Вони використовували готовий виріб. Це все, що ми можемо сказати», - додав Радченко, заявивши, що до 2001 року Україна виробляла ракетні двигуни, які згадано в публікації The New York Times, але вони в складі готових ракет «Циклон 2» і «Циклон 3» були всі поставлені Росії і зараз зберігаються там.

«За оперативною інформацією Росія на сьогодні має ракети «Циклон 2» і «Циклон3» в кількості від 7 до 20 ракет. Двигуни є, документація є. Вони можуть поставляти ці двигуни як готові вироби кому завгодно, це не виключено», - заявив в. о. голови держагентства.

Також він додав, що за його оцінками, самою Росією ці ракети вже використовуватися не будуть.

«Високий ступінь ймовірності того, що виступ у пресі може бути інспірований нашими «друзями» з Росії, тому, що вони зацікавлені в тому, щоб знизити рейтинг нашої країни в тих проектах, в яких ми беремо участь», - зазначив Радченко, додавши, що репутація України як космічної держави від таких публікацій не постраждає, адже вона ґрунтується на тих напрацюваннях, які вже є в Україні, а «це просто галас на рівному місці».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї в випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, найімовірніше, з українського заводу. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина Тетяна раніше була сфотографована в російській формі.

У відповідь на згадану публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством «Південмаш» ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України в Північну Корею, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.