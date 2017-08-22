РФ у червні поширила матеріал, що ракета в КНДР розроблена нібито українськими фахівцями - Турчинов

У червні російська сторона розповсюдила серед окремих представників воєнно-дипломатичного корпусу матеріал, що північнокорейська ракета розроблена нібито за допомогою українських фахівців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, секретар РНБО Олександр Турчинов на виконання розпорядження президента Петра Порошенка від 16 серпня доповів, що робочою групою та Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю проведено перевірку оприлюдненої виданням The New York Times інформації щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об’єднання Південмаш» ракетних технологій, зокрема ракетних двигунів РД-250 (RD-250) до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

"Необхідно відзначити, що РФ веде системну, сплановану та відверто провокативну інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію України як надійного і послідовного партнера у виконанні взятих на себе міжнародних зобов’язань", - наголошує Турчинов.

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"Так, за інформацією нашої розвідки, на початку червня 2017 року російська сторона в ініціативному порядку розповсюдила серед окремих представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Москві, позиційний матеріал стосовно того, що північнокорейська ракета розроблена за допомогою українських фахівців", - зазначено у доповіді.

"Також російські спецслужби для розповсюдження інформації провокативного характеру, що дискредитує Україну, системно використовують заздалегідь напрацьовані зв’язки з експертним та журналістським середовищем різних країн. У даному випадку підтвердженням цього факту є оприлюднення основного змісту зазначеного вище позиційного матеріалу американським експертом Майклом Еллеманом, сім’я якого має дуже тісні стосунки з ключовими посадовими особами російських спецслужб", - доповів секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

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У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

16 серпня президент Петро Порошенко доручив провести розслідування стосовно інформації, поширеної американським виданням New York Times, про нібито постачання Україною ракетних двигунів Корейській Народно-Демократичній Республіці.

За результатами розслідування, Турчинов повідомив, що за роки незалежності Державна служба експортного контролю України не надавала дозволу на постачання до Корейської Народно-демократичної Республіки жодних товарів військового призначення, у тому числі ракетних двигунів. Також, Корейська Народно-Демократична Республіка для запуску ракет Hwasong-12 та Hwasong-14 не використовувала двигуни типу RD-250, але могла використати окремі складові цих двигунів, розробником яких є Російська Федерація.